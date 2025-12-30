Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Moaña por incumplir una orden de alejamiento

La Policía lo detectó cerca de la casa de su expareja y fue detenido dentro

La actuación se enmarca dentro de las labores de control contra la violencia de género en el municipio

El coche de la Policía Local junto al cuartel de Moaña.

El coche de la Policía Local junto al cuartel de Moaña. / Fdv

Cristina González

La Policía Local de Moaña en colaboración con la Guardia Civil detuvieron en la jornada de este martes a un varón, vecino del municipio, por incumplir una orden de alejamiento de 150 metros de su expareja. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima en donde fue localizado el hombre, de unos 49 años de edad. Los agentes, qeu ya están pendientes de las órdenes de alejamiento por violencia machista, advirtieron que el hombre estaba cerca del domicilio y fue detenido ya dentro.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la Guardia Civil para su traslado a los calabozos de Pontevedra y posterior puesta a disposición judicial.

