Deportes replica a Cluteca que habla por el PP y que «hay otras prioridades»

El concejal de Deportes del Concello de Cangas, el socialista Eugenio González, considera que tras las críticas del Club de Tenis Cangas (Cluteca) a las instalaciones que de este deporte hay en Rodeira, se esconde el grupo municipal del Partido Popular, que, coincidencia, preguntó en el último pleno por esta cuestión.

El edil socialista recuerda que el Cluteca no tiene que exigir explicaciones al gobierno y niega que se haya producido un agravio comparativo respecto a la inversión anunciada en la reforma de los campos del keniata. Asegura que el concejal que, ahora mismo, el Concello tiene que dar prioridad a otras instalaciones, como el pabellón de Romarigo, que se incluirá en el siguiente Plan Extra, porque está que se cae.

Parque de calistenia en Rodeira, en Cangas. / FdV

Recuerda que no hace mucho que se arreglaron las pistas de Rodeira y también las exteriores de San Roque, pero que su mantenimiento es bastante más complicado, precisamente por esa característica, de estar expuesta a los fenómenos meteorológicos.

Eugenio González menciona también la petición del PP para construir un parque de calistenia que, como dijo con ironía en el último pleno, podría construirse en las pistas de tenis de Rodeira. También habla el edil socialista de la petición del club Vila de Cangas para que se arregle la nave de deportes náuticos, cuando el Concello no puede incluir esta instalación en ningún plan de la Diputación porque es una instalación propiedad de Portos de Galicia, no del Concello. Aún así, mantendrá próximamente una reunión con el club.