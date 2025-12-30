Cinco empresas optan a la ejecución del proyecto del parque Urbano Lugrís

Un total de cinco empresas optarán a la ejecución del proyecto del parque Urbano Lugrís, una de las actuaciones más ambiciosas para el 2026 en el Concello de Bueu, con un presupuesto cercano a los 900.000 euros que saldrá de los fondos del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra (unos 675.000 euros) y del Plan +Provincia 2025 del mismo organismo supramunicipal (225.000 euros). La adjudicación de los trabajos deberá esperar, sin embargo, a los primeros días del próximo año, ya que la mesa de contratación prevista para ayer tuvo que suspenderse por la falta de personal, al acumularse vacaciones, días de permiso y alguna baja en los departamentos técnicos municipales.

El proyecto del parque Urbano Lugrís supondrá una reordenación total de los espacios verdes del ámbito de As Lagoas, actuando sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados para generar un lugar de encuentro y un área deportiva dedicada a las modalidades con un carácter más urbano, como el skate. La creación de una gran plaza pública de más de 1.000 metros cuadrados de superficie con el gran plátano como elemento central es una de las principales actuaciones en lo que pretende ser un espacio de referencia dentro del municipio. En paralelo se reservarán zonas deportivas con un foso, un skatepark y un área de parkour. Los actuales campos de petanca se trasladarán a la parte trasera del colegio Virxe Milagrosa.

El plan contempla asimismo el cambio de pavimento del aparcamiento, en previsión de poder acometer en el futuro una de las ideas que hubo que desechar, la de instalar una cubierta de unos 1.000 metros cuadrados que favorecería el uso de ese espacio en todas las épocas del año y que permitiría acoger diferentes actividades y espectáculos que ahora requieren de la instalación de una carpa. El documento –elaborado inicialmente en 2022 y actualizado por el equipo redactor de SR Skateparks– recoge otras actuaciones como la mejora del camino de la zona oeste para dotarlo de una superficie de cemento pulido o la plantación de árboles.

Desde el concello subrayan que la apuesta por este parque supone no solo poner a disposición de la ciudadanía un amplio espacio verde en pleno centro del municipio, sino también habilitar un espacio seguro de tránsito entre numerosos equipamientos de todo tipo, al estar situado en el entorno de centros educativos o instalaciones deportivas.