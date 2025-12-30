Cangas despide el año con la mejor música.

La Orquesta Clásica de Vigo llenó ayer el escenario del Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas y su patio de butacas para despedir el año con un gran concierto con la pianista Aida Saco Beiroa, en el que se recordó a Maurice Ravel en su 150 aniversario y a Chaikovski con la Suite del Cascanueces.

El desván de A Rúa

¡Vamos a ver, tantas cosas se trasladan a las instalaciones de A Rúa que cualquier día revienta todo! Hay que decir que no es el primer gobierno que decide llevar cosas a este equipamiento municipal. Es una tentación para un Concello como el de Cangas, que siempre tuvo escaso de instalaciones municipales, de ahí que tenga algunos locales alquilados. Llegará el día que se haga un inventario y aparezca allí hasta lo que el viento se llevó. Es el desván del Concello de Cangas, donde hay duendes y hadas, momos y gremlins. Hasta si se lo propusiera alguien se podría convertir la zona en un verdadero parque de atracciones.

Mario Rodríguez, dispuesto a pescar votos

El concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez, dispuesto a atraer a votantes con la caña de Paco del Río, el pescador deportivo que salió en el programa televisivo Jara y Sedal. Teniendo de su parte a este gigante de la pesca seguro que podrá capturar votos en las próximas elecciones. Mario Rodríguez aprovecha la ocasión par hablar de los famosos cargadores eléctricos de Maoña que no funcionan.