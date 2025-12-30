Bueu incluye en su oferta una nueva plaza de auxiliar administrativo

El Concello de Bueu ampliará su Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025 con la inclusión de una plaza de auxiliar administrativo, después de que la propuesta formulada a los representantes de los trabajadores fuese aceptada en la mesa de negociación celebrada ayer en la casa consistorial. La iniciativa se adopta al no haberse ocupado por completo la tasa de reposición y por la necesidad de ese perfil dentro de la plantilla municipal, tal y como explica la concejala de Persoal e Promoción Económica, Silvia Carballo. «Ahora mismo tenemos varias plazas sin cubrir, a lo que hay que sumar la jubilación prevista de algún trabajador más las que quedarían vacantes dentro del proceso de promoción interna», señala.

En la misma línea se sitúa el segundo de los acuerdos alcanzado ayer, el de la creación de una bolsa de auxiliares administrativos a la que se pueda recurrir en caso de que se produzca alguna baja. El concello buenense contaba con uno pero se agotó después de tres años. Asimismo, la reunión sirvió para aprobar el calendario laboral de cara al año 2026, así como para confirmar el incremento salarial del 4 por ciento fijado por el Real Decreto Ley 14/2025. En el caso del Concello de Bueu ese aumento se hará realidad en el próximo mes de enero.

Carballo subraya que tanto la OPE como la bolsa están orientados a «reforzar el personal del Concello, donde las labores administrativas son cada vez mayores, y se necesita personal para dar servicio a la ciudadanía». A la vez destacó los movimientos realizados en los últimos años «de cara a reforzar esa plantilla municipal de trabajadores».

Concello y sindicatos están pendientes ahora de una próxima reunión de cara a la aprobación definitiva del convenio colectivo y del acuerdo marco. Actualmente se está elaborando un borrador con los acuerdos alcanzados durante los meses de negociación para ser valorados por la plantilla municipal y posteriormente con el ejecutivo. Será entonces cuando se pueda culminar el proceso con la firma del documento.