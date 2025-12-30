Abanca pide archivar el expediente por infracción ante la falta de limpieza en Massó

Abanca solicita al Concello de Cangas, en un escrito que llegó ayer por registro, que archive el expediente de infracción abierto para que realizara los trabajos de limpieza de los terrenos en relación con las parcela en el polígono 50 a la parcela 160, sita en la calle Baixada a Areamilla.

La entidad bancaria da cuenta al Concello de Cangas de que contrató a una empresa los trabajos de limpieza de la zona en cuestión; para después presentar también fotografías en las que se muestran los trabajos realizados el día 11 de noviembre de 2025, que estaban pendientes de ejecutar respecto a la notificación oficial.

La petición que realiza Abanca tiene todos los visos que se tendrá en cuenta por el gobierno local, como señaló ayer el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), después de examinar la documentación.

Desbroce en la zona de Massó. | Fdv

Fue el 22 de octubre de 2025 cuando la Policía Local de Cangas emite un informe en relación al estado silvícola de la zona antes mencionada, en la Baixada a Areamilla, en el lugar de A Congorza, en el que hace constar que «dita parcela atópase con maleza, concretamente con canas», por lo que aconseja la limpieza de la misma.

Según los datos catastrales la parcela está a nombre de Complejo Residencial Marina Atlántica, de la que es propietaria Abanca.

Limpieza de cañas en Massó | G.Núñez

El Concello de Cangas solicitaba la limpieza de maleza de la parcela de cañas que linda con otra finca por la parte nordeste. Se acordó conceder al interesado 10 días hábiles para formula alegaciones y se le advirtió que de hacer caso omiso de esta orden de ejecución ordenando la limpieza y acondicionamiento de la parcela dará lugar a la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables hasta logra la ejecución. También se le comunicó a la empresa que se trate de un acto de trámite y como tal no procede la interposición de recursos contra el mismo.

Según el artículo 135 de la Lei 2/2016, de 10 de febrero, del Solo de Galicia, los propietarios de toca clase de terrenos, construcciones, edificios e instalaciones deberán, respecto a los deberes de uso, conservación y rehabilitación, mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, órgano público y habitabilidad, según su destino y de acuerdo con las normas de protección del medio ambiente, del patrimonio histórico y de la rehabilitación. En el apartado 3 del mismo artículo se dispone que los propietarios de terrenos conservarán y mantendrán el suelo natural y, si se da el caso, la masa vegetal en las condiciones precisa que eviten la erosión y los incendios impidiendo la contaminación de la tierra, el aire o el agua y las demás condiciones que se determinen en la legislación vigente.

El expediente de infracción fue abierto por la Alcaldía de Cangas el 24 de octubre de 2025 y dos meses después se terminaron los trabajos que solicitó el Concello.

Trabajos de mantenimiento en una zona compleja y delicada

Los trabajos de limpieza en Massó son continuos. El vasto manto vegetal de la zona supone un esfuerzo elevado de mantenimiento, tanto en las zonas que dan al paseo de O Salgueirón como en la ballenera o Areamilla.

Como casi siempre, Abanca tiene que ser advertida por el Concello de Cangas de que hay problemas con el exceso de vegetación, sobre todo en los meses de verano, como también se advierte a la entidad bancaria de los problemas que hay con sus edificaciones, donde en muchas de ellas se producen incendios, en los que tienen que intervenir los servicios de Emergencia.

La situación se complica, sobre todo, cuando afecta a fincas de terceras personas, como era el caso de las cañas, que sobrepasaban la altura de una casa que hay en la Baixada de Areamilla, según el edil de Medio Ambiente, Antón Iglesias.