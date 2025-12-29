La San Silvestre de Bueu despide 2025 con récord

Ádelantándose unos días a lo previsto por razones logísticas y organizativas, Bueu despidió ayer el año con la Carrera San Silvestre Bye Bye 2025, una oda al deporte, pero, sobre todo, a las ganas de pasarlo bien, que reunió a más de 400 corredores por las calles del centro del municipio.

La San Silvestre de Bueu rompió con todas las previsiones y alcanzó los 480 participantes, superando en casi 200 las cifras de la pasada edición. El buen tiempo animó notablemente una inscripción que se disparó en los últimos días y que provocó una estampa espectacular ayer por las calles de Bueu. La cita organizada por el Club Galaicas no decepcionó porque las ganas de fiesta y la alegría se notaban ya desde los prolegómenos de la salida desde la carpa de As Lagoas.

Allí casi desentonaban aquellos que habían elegido una vestimenta más estándar. Mucho gorro de Papá Noel, mucho elfo, alguna que otra diadema y elementos navideños por doquier. Otros optaban por llevar la originalidad un paso más adelante, y ya se veía algún disfraz de gallina, algún traje con motivos de bananas –que a la postre se llevó el premio al atuendo más original– así como vacas o payasos. No era Entroido, pero casi.

Corredores pasando por la playa de Banda do Río. / FDV

Lo de menos era quién iba a cruzar primero la línea de meta, pero alguno se lo tomó realmente en serio y completó la prueba a un ritmo descomunal de 2.30 minutos por kilómetro. Cosas del idioma, ya que el teórico «vencedor» de la carrera fue uno de los inmigrantes afincados en Bueu desde este año. Todo indica que no le deberían faltar ofertas de clubes para explotar su talento.

Aunque no se pudo llevar a cabo esa prueba controlada imaginada previamente por la organización, sí fueron muchos los que se tomaron la carrera con la calma precisa, dando una vuelta por As Lagoas, cruzando hasta Ramón Bares y entrando en Montero Ríos a través de Eduardo Vincenti. Giro a la altura de las casetas de los marineros, Banda do Río y vuelta para poder entrar en la Praza Massó, donde esperaba el momento más instagrameable de la tarde-noche, con los corredores pasando junto a los elementos luminosos navideños y cruzando por dentro de uno de los más emblemáticos, la bola. De uno en uno y con cuidado, eso sí.

Los ganadores del premio al grupo más animado. / Gonzalo Núñez

A la salida de allí tocaba volver por Eduardo Vincenti y entrar en As Lagoas por José María Estévez para finalizar el recorrido en el punto de partida. Momento para disfrutar de un chocolate con churros que levantaba los ánimos y calentaba los cuerpos tras el esfuerzo. Más ánimos levantaron los reconocimientos ofrecidos por la organización. La pequeña Ana Castellanos, se convirtió en la participante más joven con apenas 15 días de vida, mientras que el más veterano, con 75, fue, a la postre, el primero en terminar la andaina.

El equipo más numeroso fue el Furancho sobre Rodas, que aglutinó a un total de 27 personas en sus filas. Menos eran las que integraban el Stop Galiñas Presas, en cantidad, claro está, porque se llevaron el premio al grupo más animado. El mejor disfraz individual fue para Fran Bao, con un traje con un estampado de plátanos. No hubo galardón para los participantes llegados de más lejos, aunque esta edición se caracterizó por la presencia de numerosos foráneos: Puebla de Sanabria, Castellón, Málaga, Inglaterra... Y es que nadie quiso perderse la despedida buenense al 2025.