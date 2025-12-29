La Policía de Moaña rescata un águila ratonera en el río da Fraga

No es nada inusual ver a la Policía Local de Moaña ayudando a rescatar animales, ya sean caballos metidos en la carretera como gatos y aves de todo tipo. En la tarde de este martes le tocó salvar a un águila ratonera que estaba en unos matorrales junto al río da Fraga y que la patrulla supone que se debió llevar un golpe contra unas torres eléctricas cercanas. Para su retirada, los agentes adoptaron medidas de seguridad, con guantes y mascarilla, debido a que se está en una época alta de contagios de gripe aviar, aunque, según señalan, todo apunta a que el animal estaba más bien herido por un golpe que endermo.

El águila fue trasladada a la casa de un vecino de Moaña que posee aves rapaces y es experto en estas especies, en donde permanecerá hasta que mañana se la lleve la Xunta el centro de recuperación de aves.

La patrulla fue alertada de la presencia de este águila por un senderista que caminaba junto al río en la zona de Pozo Negro.