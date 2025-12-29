La Policía de Moaña rescata un águila ratonera en el río da Fraga
Un senderista alertó a la patrulla
No es nada inusual ver a la Policía Local de Moaña ayudando a rescatar animales, ya sean caballos metidos en la carretera como gatos y aves de todo tipo. En la tarde de este martes le tocó salvar a un águila ratonera que estaba en unos matorrales junto al río da Fraga y que la patrulla supone que se debió llevar un golpe contra unas torres eléctricas cercanas. Para su retirada, los agentes adoptaron medidas de seguridad, con guantes y mascarilla, debido a que se está en una época alta de contagios de gripe aviar, aunque, según señalan, todo apunta a que el animal estaba más bien herido por un golpe que endermo.
El águila fue trasladada a la casa de un vecino de Moaña que posee aves rapaces y es experto en estas especies, en donde permanecerá hasta que mañana se la lleve la Xunta el centro de recuperación de aves.
La patrulla fue alertada de la presencia de este águila por un senderista que caminaba junto al río en la zona de Pozo Negro.
- Portos detecta 2 barcos abandonados en Moaña, uno en Cangas y 5 en Aldán
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Arden dos vehículos junto al cementerio de Cangas
- O Morrazo figura entre las diez comarcas gallegas con mayor PIB
- El juzgado vuelve a reclamar al Concello un proyecto de derribo del edificio Noria 4
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro
- Cangas, sin «Gordo» por un número
- El moañés Paco del Río, se enfrenta al mar en la TVE.