La piedra de la Praza da Estrela acumulada en el parking de Altamira no se reutilizará

Del otro lado donde se produjeron ayer los incendios de dos coches en el cementerio municipal de Cangas, se acumula la piedra que se retiró de las obras de la Plaza da Estrela, con la intención anunciada de reutilizarla en el pavimento y combinarlas con las nuevas, según dijo la propia arquitecta del PERI, Isabel Medraño. Sin embargo, la obra se dio por concluida ya hace dos semanas y la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, no tiene constancia de que esa piedra que se acumula al pie del cementerio tuviese el fin que se dijo. Se había asegurado que, excepto el adoquín de los años 70 que se descartó, las viejas piedras se combinarían con otras nuevas puesto que las antiguas no llegan para la reforma de todo el espacio, que abarca hasta la calle San José. Esa idea estaba viva el pasado mes de mayo.

Vehículos calciandos por el fuego. / fdv

Pero ya no es solo que se hubiese acumulado al lado del cementerio, en lo que forma parte del parking público de tierra de Altamira, sino que, a medida que pasaban los días, la montaña de escombro crecía. La semana pasada, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, culpaba de la acumulación de escombro al comportamiento incívico de algunas personas y también empresas. Porque lo que ya no solo hay piedras procedentes de la Praza da Estrela, sino también escombro que se arrojó allí procedente de obras particulares. Claro que eso se intuye, porque no hay pruebas. La Policía Local de Cangas no cursó ninguna denuncia contra nadie por esta causa. Pero lo cierto es que la montaña crece.

Estado en el que quedaron los dos verhículos. | |

Lo que nadie parece tener claro es el destino de las piedras que se iban a reutilizar en la Praza da Estrela y que ya no tienen ese fin, aunque lo más seguro, lo que parece inevitable es que vaya a parar al Punto Limpio, junto con el otro escombro. Lo que extraña es que la concejala de Obras, la socialista Sagrario Martínez, no tuviera entre sus planes reutilizar la mencionada piedra, ya que cuando FARO DE VIGO preguntó sobre ella, su respuesta es que la obra había acabado y no había intención ninguna de reutilizar la piedra retirada de la Praza da Estrela.

Arden dos coches y un tercero se ve afectado en un incendio en la parte trasera del cementerio municipal

En la fría madrugada del pasado domingo, el fuego fue protagonista en Cangas. Dos vehículos completamente calcinados y un tercero afectado es el saldo de un incendio que comenzó a alrededor de las tres de la madrugada en una furgoneta estacionada en el aparcamiento público de Altamira, en una zona próxima a la entrada trasera al cementerio municipal.Al punto acudieron en un primer momento la Policía Local y el Grupo de Emergencias de Protección Civil que comprobaron que el fuego en la furgoneta Vollkswagen se había trasladado a un segundo coche al lado y que ya estaba a punto de alcanzar a un tercero. Emergencias trató de sofocar el incendio del segundo coche para impedir que se propagara al tercero y se consiguió parcialmente.Los tres coches estaban aparcados en batería en una distancia de entre 40 y 50 centímetros. Los bomberos también acudieron pero cuando llegaron el fuego ya estaba controlado y su trabajo consistió en enfriar los vehículos y arrojar espuma sobre ellos.Por otra parte, sobre las 16.30 horas de ayer, un motorista cayó de su vehículo al tratar de esquivar un perro que se le había cruzado en la carretera, en A Madalena, cuando circulaba dirección a Cangas. Hasta el lugar se trasladó el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas. El individuo no necesitó ayuda médica.