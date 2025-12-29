Una veintena de buceadores se sumó ayer a la papanoelada submarina que organizó el Centro de Buceo Rías Baixas de Aldán en la playa de Menduiña, que la entidad suele realizar todos los años antes del día de Navidad, pero que en esta ocasión tuvo que posponer a la mañana de ayer debido a las malas condiciones meteorológicas de aquellos días. Todos los participantes eran buceadores profesionales procedentes de diferentes partes de la provincia y también de Santiago, Carballiño y llegados hasta de Ourense. Se bucearon los fondos de la playa, de arena y de roca, en donde hay mucha vida marina y entre las especies más vistas había chocos, pintarrojas, pulpos y rayas.

Una papanoelada submarina en la playa de Menduiña | / Fdv