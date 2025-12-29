Panxoliñas por amor al canto y a la Navidad.

Dentro de la amplia programación que Moaña tiene para Navidad, se celebró el pasado fin de semana un festival de «panxoliñas» con dos días de actuaciones en la planta alta de la plaza de abastos de la localidad. En esta actividad participaron once agrupaciones. Fue un éxito, oigan.

Las inocentadas, los bulos y las confusiones

¡Qué tiempos aquellos en los que en los medios de comunicación, dentro de los informativos, siempre salía alguna inocentada! Ahora esto es imposible. Por una parte, la gente se volvió más seria, las redacciones ya no son las de antes, donde se fumaba como descosidos, no se iba al gym y alguna vez se jugaba un partidillo de fútbol sala; por otra, hay tanto bulos que hasta los profesionales de la información recibimos cursos para detectarlos. Ayer se pensó que la inocentada del día era la de la exposición de Azpeitia en Capela do Hospital, debido a las características de sus cuadros. Pues no, era tan cierta como A Capela.