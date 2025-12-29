Moaña acaba el año sin centro de salud abierto ni urgencias

Tanto el Concello de Moaña como la Xunta de Galicia verán acabar el año sin sus objetivos cumplidos en sanidad en este municipio. Por un lado está el nuevo centro de salud en Sisalde, que la Xunta tenía previsto acabar a final de este año, y que sigue sin concluir, según el Sergas debido al retraso del Concello en la acometida del agua; y por otro las urgencias que los vecinos, a través de la Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), reclaman desde hace cuatro años con movilizaciones todas las semanas y que la Xunta sigue sin confirmar que abrirán en el nuevo edificio.

Ayer, los vecinos celebraron la 216 semana consecutiva de movilizaciones y última del año, con la habitual concentración dominical de media hora ante la Casa do Mar, cerrada. La alcaldesa, acompañada por el portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, tiró de inocentada coincidiendo con el día de los Santos Inocentes, y aseguró que ya estaba todo resuelto y «como es culpa del Concello de que las urgencias no estén en Moaña, hoy mismo (por ayer) voy a dictar un decreto para que abran las urgencias ya y estén ya en la Casa do Mar ininterrumpidamente». Siguió con la inocentada de instalar el Gobierno gallego en Moaña, igual que el PAC de Moaña está en Cangas por circunstancias especiales y «vamos a decidir cómo gobierno gallego, que se va a reforzar la Atención Primaria duplicando el presupuesto a la sanidad pública y a romper los convenios con la sanidad privada. El 1 de enero ampliaremos el número de profesionales del Sergas hasta reducir las listas de espera a cero días». Todo ello, con el aplauso de los asistentes a la concentración, también cuando la alcaldesa dijo que desde el gobierno gallego de Moaña se van a abrir las camas que se cerraron para favorecer a los hospitales privados y atender así en la pública a todos los vecinos. No olvidó en su discurso hacer un guiño a los profesionales de los que dijo que se les iban a garantizar todos sus derechos para que no se marchen de la sanidad pública.

Siguiendo con la jornada del 28 de diciembre, indicó que desde el gobierno gallego instalado en Moaña y con respecto al centro de salud nuevo, además de recuperar las urgencias que le quitó el gobierno anterior instalado en Compostela, se realizará un estudio para ampliar la cartera de servicios que necesitan Moaña y O Morrazo.

Volviendo a la realidad, reprochó que se culpe al Concello de la situación sanitaria en Moaña y recordó que si se llevan cuatro años de movilizaciones «no es por masoquismo, es por dignidad y para defender una atención pública y de calidad». Pidió a los vecinos que no se dejen convencer por las mentiras que se dicen para desmovilizar a la gente e insistió en que las urgencias de Moaña tienen que estar en Moaña al tiempo que exclamó «¡A ver si las urgencias de Vigo están en Mos o las de Pontevedra en Portonovo!».