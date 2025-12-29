Iban en un coche a velocidad por Moaña con droga en cinco huevos de chocolate

La Policía Local de Moaña sigue la presión contra la venta de droga en el municipio y esta madrugada paró al conductor de un coche que circulaba a gran velocidad por la travesía Ramón Cabanillas, en donde en el cacheo a la mujer que iba de ocupante, se le encontraron cinco huevos de chocolate para niños, con droga en el interior de las cápsulas que se utilizan para los regalo sorpresa. Las sustancia estupefaciente, que se sospecha que era cocaína quemada mezclada con otros productos, la llevaba en una riñonera.

No era gran cantidad, 2 gramos en total, pero se sospecha que era para su venta, ya que estaba dosificada en esas cápsulas, que se suelen vender a bajo precio, entre 10 y 15 euros, ara un mercado de personas toxicómanas con escasos recursos.

El suceso ocurrió a las cinco de la madrugada. La Policía dio el alto al conductor, que paró sin problema y cuando les encontraron la sustancia estupefaciente, trasladaron a los agentes que era para autonsumo. No hubo detenciones, pero todo el material y las diligencias fue entregado a la Guardia Civil.

Las dos personas identificadas viven actualmente en Moaña. La Policía controla varios puntos de venta al menudeo de droga en A Canexa y en varias localizaciones en la céntrica calle Concepción Arenal.