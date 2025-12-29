«En las exiguas ayudas al teatro da igual llevar tres que cuarenta años»

Abandonó su Centro de Investigación y Creación de su compañía Teatro del Norte en su localidad natal de Lugones, en Asturias, para volver a la carretera y viajar a Cangas, en donde este pasado viernes Etelvino Vázquez (Lugones, 1950) representó el espectáculo "Profundo viaje al Norte", con el que conmemora los 40 de la compañía. El dramaturgo vuelve a este espectáculo de 1987 con una versión diferente y junto a un elenco con otros tres actores y actrices se sube al escenario para hablar del camino recorrido, de la juventud y de la vejez. Etelvino Vázquez tiene en Cangas su segunda patria teatral, aquí a finales de los 80 trabajó con Teatro de Ningures, junto a Xosé Manuel Pazos y con él compartió el premio Max de Teatro 2008 al mejor espectáculo en lengua gallega con «Emigrados».

¿Qué suponen cuarenta años de vida sobre los escenarios?

Una entrega total al teatro, como forma de ser y estar en el mundo. cuarenta años son casi una vida, pero nunca una vida perdida.

¿Cómo recuerda aquellos comienzos y su etapa en Cangas?

Llegué a Cangas como director en los 80. Cangas fue decisivo en mi carrera como director con Teatro Ningures aprendí casi todo. Ha sido un trabajo con total libertad creativa. Yo ya venía de dos grupos anteriores, «Caterva», con éxito nacional con «Ubu Rey», y Margen y sus espectáculos de calle. Con Ningures termina mi escuela de actor y empieza la de director.

Representar en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela le arrancará muchos sentimientos.

Siempre que vuelvo a Cangas siento un gran vacío que antes ocupaba Xose Manuel Pazos. ¿Qué pensaría de mis espectáculos? Pero, sobre todo, fue un compañero y consejero perfecto en el trabajo dramatúrgico. Él no solo traducía los textos, también los organizaba con un punto teatral que pocos autores tienen.

¿En qué ha cambiado Etelvino Vázquez teatralmente en estas cuatro décadas y en qué ha cambiado el país?

Me autoformé como director. He dirigido un repertorio muy ecléctico lo que hace que mi teatro puede llegar a mucho tipo de público. El Teatro del Norte nace en los tiempos de la transición, de la «movida», de la esperanza, pero ahora casi podemos decir que, con relación al teatro, el país ha cambiado para peor. Somos el único teatro de nuestro entorno que tiene que ser una empresa y no una asociación sin ánimo de lucro. Somos un país donde el teatro está sometido a una burocracia extrema. Parece que para hacer teatro hacen falta buenos gestores, cuando lo que hace falta son buenos actores y directores.

¿Qué tiene que reivindicar el teatro?

Desde la muerte de Franco se han creado en España 24 orquestas sinfónicas. ¿Por qué no se hizo lo mismo con el teatro? El franquismo permitió la música, pero no el teatro. ¿Seguimos con las mismas premisas? En España existen quince escuelas superiores de teatro, ¿para que? ¿Dónde van a trabajar esos futuros actores y directores? Un sinsentido.

La obra «Viaje al profundo Norte» está de gira por España. ¿En dónde la han representado y en donde estarán?

Hemos estado en Cantabria, Extremadura, Castilla-Leon, Andalucía…. En 2026, aparte de crear un «Otelo» de Shakespeare, queremos que «Viaje al profundo Norte» se vea en Asturias.

¿Cuántas historias hay sin contar de Teatro del Norte?

Supongo que muchas, pero eso comporta mirar hacia atrás y nosotros queremos mirar siempre para adelante. El futuro nos interesa más que el pasado. Ahora en las exiguas ayudas al teatro el pasado no existe, lo mismo les da que lleves tres años de existencia como cuarenta. El pasado no puntúa.

¿Qué le emociona más cuando sube a un escenario?

En el caso de «Viaje al profundo Norte» el silencio del público, su atención sin pestañear. Y luego el coloquio con el público, por sus preguntas y nuestras respuestas.