Clubteca denuncia el abandono de las pistas de tenis en Cangas

El Club de Tenis de Cangas, Clubteca, denuncia el abandono de las pistas municipales frente a nuevas inversiones en otras instalaciones deportivas. El club muestra su preocupación y malestar por la actitud del grupo de gobierno local respecto al estado de las instalaciones destinadas a la práctica del tenis, en el colegio de San Roque. En este sentido, Clubteca hace referencia a los proyectos de mejora de los campos del keniata, que si bien considera positiva cualquier inversión en deporte y en las infraestructuras municipales, «no podemos dejar de señalar el agravio comparativo que se supone respecto a las pistas de tenis, que vuelven a quedar fuera de cualquier inversión». Recuerda que presentan desde hace años un notable deterioro, que afecta tanto a la seguridad como a la calidad de la práctica deportiva. Asegura el club que la situación fue puesta en conocimiento del gobierno local en varias ocasiones y que ante la falta de información presentaron ayer un una instancia oficial en el Concello solicitando información detallada. Señala que el tenis cuenta con numerosos usuarios y desde el club se exige una explicación clara y un compromiso clara.