Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Saneamiento concellosSolicitudes asiloPesca submarinaParadero desconocidoCeltaResumen 2025
instagramlinkedin

Clubteca denuncia el abandono de las pistas de tenis en Cangas

Considera que hay un agravio comparativo con las pistas del keniata | «Exigimos una explicación clara»

Juan Calvo

Cangas

El Club de Tenis de Cangas, Clubteca, denuncia el abandono de las pistas municipales frente a nuevas inversiones en otras instalaciones deportivas. El club muestra su preocupación y malestar por la actitud del grupo de gobierno local respecto al estado de las instalaciones destinadas a la práctica del tenis, en el colegio de San Roque. En este sentido, Clubteca hace referencia a los proyectos de mejora de los campos del keniata, que si bien considera positiva cualquier inversión en deporte y en las infraestructuras municipales, «no podemos dejar de señalar el agravio comparativo que se supone respecto a las pistas de tenis, que vuelven a quedar fuera de cualquier inversión». Recuerda que presentan desde hace años un notable deterioro, que afecta tanto a la seguridad como a la calidad de la práctica deportiva. Asegura el club que la situación fue puesta en conocimiento del gobierno local en varias ocasiones y que ante la falta de información presentaron ayer un una instancia oficial en el Concello solicitando información detallada. Señala que el tenis cuenta con numerosos usuarios y desde el club se exige una explicación clara y un compromiso clara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents