Chocolatada musical con la Rondalla de Zamáns en Beluso
REDACCIÓN
Bueu
Entre 25 y 30 litros de chocolate y ocho roscones se despacharon ayer en el centro de Beluso con motivo de la visita de la Rondalla de la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa de Zamáns. El colectivo ofreció una actuación ante el numeroso público que se dio cita en el entorno de la Casa do Pobo, llevando hasta allí su música y su alegría tras un pequeño pasacalles desde el pabellón de Beluso.
La rondalla, traída por la Asociación Novos Ventos, se desplazó luego a Bueu para continuar con su actuación, esta vez frente a la Vinoteca A Cepa
