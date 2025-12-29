Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alfonso Rueda y Luis López celebran en Cangas el pincho de Nadal del PP de la provincia

Será en el hotel H4, este martes día 30

Una de las últimas visitas de Rueda (primero izquierda) este pasado verano a Cangas, junto a Dolores Hermelo a su lado.s. / Santos Álvarez

Cristina González

Cangas acogerá este año el pincho de Navidad del PP de la provincia de Pontevedra que reunirá al presidente del partido a nivel de Galicia y a su vez presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y al titular del PP en Pontevedera y presidente de la Diputación, Luis López. Actuará como anfitriona la líder del PP cangués y diputada autonómica, Dolores Hermelo, y está anunciada también la presencia de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

El acto setá programado para las 20:00 horas de mañana martes en el hotel H4, en Coiro.

