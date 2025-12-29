Alfonso Rueda y Luis López celebran en Cangas el pincho de Nadal del PP de la provincia
Será en el hotel H4, este martes día 30
Cangas acogerá este año el pincho de Navidad del PP de la provincia de Pontevedra que reunirá al presidente del partido a nivel de Galicia y a su vez presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y al titular del PP en Pontevedera y presidente de la Diputación, Luis López. Actuará como anfitriona la líder del PP cangués y diputada autonómica, Dolores Hermelo, y está anunciada también la presencia de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.
El acto setá programado para las 20:00 horas de mañana martes en el hotel H4, en Coiro.
- Portos detecta 2 barcos abandonados en Moaña, uno en Cangas y 5 en Aldán
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Arden dos vehículos junto al cementerio de Cangas
- O Morrazo figura entre las diez comarcas gallegas con mayor PIB
- El juzgado vuelve a reclamar al Concello un proyecto de derribo del edificio Noria 4
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro
- Cangas, sin «Gordo» por un número
- El moañés Paco del Río, se enfrenta al mar en la TVE.