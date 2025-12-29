Alfonso Rueda y Luis López celebran en Cangas el pincho de Nadal del PP de la provincia

Cangas acogerá este año el pincho de Navidad del PP de la provincia de Pontevedra que reunirá al presidente del partido a nivel de Galicia y a su vez presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y al titular del PP en Pontevedera y presidente de la Diputación, Luis López. Actuará como anfitriona la líder del PP cangués y diputada autonómica, Dolores Hermelo, y está anunciada también la presencia de la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado.

El acto setá programado para las 20:00 horas de mañana martes en el hotel H4, en Coiro.