Semana 216 para pedir las urgencias en Moaña
Vecinos de Moaña se concentran hoy (11:30) en la 216 semana consecutiva de protestas para reclamar las urgencias. Será ante la Casa do Mar después del último pleno del año en el que se aprobó la moción de la Plataforma da Sanidade, con apoyo de BNG y PSOE y abstención del PP, para anular el acuerdo del Parlamento que vincula el regreso a un estudio técnico.
