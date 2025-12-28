La Rondalla de Zamáns actúa esta mañana en Beluso y Bueu
REDACCIÓN
Bueu
La Rondalla de la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa de Zamáns visitará hoy Beluso y Bueu en una actuación organizada por la Asociación Cultural Novos Ventos. La cita comenzará a las 11 horas con la salida de la agrupación en pasacalles desde el pabellón de Beluso hasta el aparcamiento de la Casa do Pobo. Una vez allí ofrecerá un pequeño concierto en un acto abierto a todo el público que desee asistir en el que se repartirá de manera gratuita chocolate y roscones.
Después la comitiva se desplazará hasta el casco urbano de Bueu, donde, frente a la Vinoteca A Cepa, tocará unas piezas a partir de las 13 horas.
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Grilandas para unha despedida
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro
- La IA mata el concurso de cartas de amor de Cangas
- Complicado rescate de un hombre que se cayó en el monte de Domaio, cerca de la Poza da Moura