La Rondalla de Zamáns actúa esta mañana en Beluso y Bueu

La Rondalla de la Asociación Veciñal, Cultural e Recreativa de Zamáns visitará hoy Beluso y Bueu en una actuación organizada por la Asociación Cultural Novos Ventos. La cita comenzará a las 11 horas con la salida de la agrupación en pasacalles desde el pabellón de Beluso hasta el aparcamiento de la Casa do Pobo. Una vez allí ofrecerá un pequeño concierto en un acto abierto a todo el público que desee asistir en el que se repartirá de manera gratuita chocolate y roscones.

Después la comitiva se desplazará hasta el casco urbano de Bueu, donde, frente a la Vinoteca A Cepa, tocará unas piezas a partir de las 13 horas.