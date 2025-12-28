Portos detecta 2 barcos abandonados en Moaña, uno en Cangas y 5 en Aldán

Muchos amantes de la navegación están pendientes de las subastas o de los anuncios de venta de barcos que realiza Portos de Galicia con las embarcaciones que se declaran abandonadas en los muelles de su competencia. Acaba de sacar a la venta por un precio mínimo tasado de 2.365 euros, un barco de vela, de nombre «El Jatavi», que estuvo abandonado en Moaña, y que Salvamento trasladó a Cangas para evitar que se hundiera hasta que fue desplazado al puerto de Tragove-Cambados, en donde permanece varado, en tierra firme hasta que se resuelva el expediente de venta. Nadie reclamó a «El Jatavi», de 9,80 metros de eslora y 3,40 de manga, cuyo nombre recuerda a la familia y linaje de un líder de la República del Rif que se separó del Protectorado Español en Marruecos en 1921. El velero salió a la venta en muy mal estado de conservación con el casco muy estropeado.

Lancha sin actividad en el pantalán de Moaña. / Gonzalo Núñez

«El Jatavi» no es el único barco abandonado en O Morrazo que Portos saca a la venta, en donde en los muelles de Cangas, Moaña y Aldán tiene localizados hasta ocho embarcaciones sin actividad. En Moaña constan dos lanchas, una de ellas, incluso con aparejos, en zona portuaria, y otra de recreo amarrada al paseo. En Cangas figura otra embarcación de pesca, tipo planeadora con cabina, que está amarrada al pantalán pesquero y en Aldán constan hasta cinco embarcaciones auxiliares. En esta ría existen muchos fondeos, y hay barcos que permanecen amarrados a «muertos», sin que haya un control exhaustivo.

Barco abandonado en Cangas. / Gonzalo Núñez

Lo que hace Portos, una vez constatado el abandono, es proceder a su retirada, una labor que no correspondería a la administración sino a los dueños de los barcos, pero se ejecutan las retiradas por el bien de las operativas portuarias, con el consiguiente esfuerzo económico, que Portos reconoce que no siempre se recupera, además de profesional.

El proceso se inicia con una primera declaración de abandono y la incautación de la embarcación. Un barco se declara abandonado, según el artículo 128 de la Lei 6/2017, de 12 de diciembre, de Portos de Galicia, que señala que éste podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar el tráfico portuario y la disponibilidad de los espacios portuarios, de las atracadas y puntos de amarre. Para tales efectos podrá adoptar la declaración de situación de abandono de un barco, lo que permitirá su traslado, varada, ancoraje o tratamiento como residuos. Se consideran abandonados los barcos que permanecen durante más de tres meses consecutivos atracados, amarrados, ancorados o depositados en seco dentro del puerto, sin actividad apreciable externamente y sin abonar las tasas correspondientes. También los barcos que no tengan matrícula o con datos suficientes para identificar al titular o consignataria y que están en el puerto sin autorización. Decretada la incautación, se procede a su venta con una tasación. Si no supera los 6.000 euros, la venta es directa —como es el caso de «El Jatavi»— de ser superior a esa cantidad, se establece una subasta pública.