O Hío rinde homenaje en la concentración de sanidad a Carmen Rodríguez

La habitual concentración de vecinos de O Hío en el local que fue de la Unión y donde hasta la pandemia sirvió como consultorio médico, sirvió no solo para reivindicar su apertura, sino también para homenajear a la vecina María del Carmen Rodríguez, que acaba de cumplir 92 años de edad y es una asidua a estas manifestaciones.

Esta mujer recuerda, tal y como expuso a los vecinos concentrados, cómo se enviaba dinero desde Argentina para construir un local que sirviera a la parroquia para tener un médico. Allí mismo, recordando a su tío Manuel, a la gente que había luchado tanto para construir este local, dijo aquello de «no sobra nada, todo se necesita», como si fuera una contestación a las excusas que pone el Sergas para mantener cerrado el consultorio tras la pandemia y por el que los vecinos luchan , con estas concentraciones cada quince días, para que regrese el médico. La parroquia hizo entrega a María del Carmen Rodríguez de un obsequio para agradecer su apoyo a sus 92 años, todo un ejemplo.

En la reunión de ayer se informó de nuevas iniciativas. A Voz da Sanidade comunicó a los vecinos que SOS Sanidade Pública celebrará una manifestación en Santiago, el día 2 de febrero y que a partir del próximo mes tse celebra en el salón de plenos de Cangas la III edición del programa «Falando de saúde» que se desarrollará hasta junio con charlas organizadas por una veintena de colectivos vinculados a la salud.

Desde las asociaciones de vecinos de O Hío también se indica que para el próximo año se van a explorar otras alternativas, tendentes a conseguir la apertura del consultorio o la construcción del centro de salud O Hío-Aldán, para lo que hay unos terrenos cedidos al Sergas que fueron comprados por el Concello de Cangas y están situados en O Viso. Llevan ahí más de una década sin que el Sergas disponga de una forma u otra de ellos.

Los vecinos de O Hío siguen sin tener una respuesta del Sergas ni de la Consellería de Sanidade. Critican la situación de parálisis que hay en estos momentos y que el Sergas se pueda permitir el lejos de mantener con matorrales un terreno que costó más de 400.000 euros a los vecinos de Cangas, porque el dinero salió de las arcas municipales. A veces no se acuerdan ni de limpiarlo, dicen.