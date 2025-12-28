El moañés Paco del Río, se enfrenta al mar en la TVE.

Ayer pudimos ver a Paco del Río, un hombre, que sabe moverse como actor secundario en el PSOE de Moaña, en su papel de actor principal. Fue en el programa de caza y pesca Jara y Sedal, de la TVE,en donde mostraron su faceta como gran aficionado a la pesca de recreo que practica con amigos en la Costa da Vela

Inocentadas en la política local

Como coincide en Domingo, el Día de los Santos Inocentes, que en occidente se conoce como el día en el que las bromas están permitidas, no habrá tantas como en otros años. Según la estadística, la maldita estadística, donde más inocentadas se realizan es en el trabajo. Claro que siempre estamos dispuestos a que desde el Estado nos llegue la noticia de que desafecta las naves de Ojea o que la Xunta de Galicia se pone a renovar la avenida de Ourense. Incluso nos pueden colar que PP y AV se unen y que el gobierno se divorcia. Estamos dispuestos a todo, incluso a que el concejal socialista de Moaña, Mario Rodríguez nos deleite tocando con una guitarra eléctrica.

Un pabellón pintado de azul

Vamos a tener un pabellón «pintado» de azul, del color de club Balonmano Cangas. Así que nadie se despiste que la etapa en la liga Asobal tiene que durar tanto como el pabellón que va a pasar por la cirugía restauradora. Seguro que será impactante cuando se pueda ver todo el inmueble luciendo en ese clásico color azulón.