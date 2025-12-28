Moaña reúne a 11 agrupaciones en un festival de dos días de panxoliñas
REDACCIÓN
El alto de la plaza de abastos de Moaña celebró ayer, dentro de la programación de Nadal del Concello, la primera de las jornadas del Festival de Panxoliñas, que hoy sigue con un segundo concierto, y que reúne a once agrupaciones. Ayer estaban previstas las actuaciones de Lembranzas Moañesas, Coro Nosa Señora do Carme; Vento Mareiro, Coro Chorima y Orfeón Moaña. La segunda jornada de hoy (19:00 horas) incluye a la Masa Coral Moañesa, Grupo infantil Crescendo, Asociaciación Cultural Coro Samertolaméu, Coral San Pedro de Domaio, Asociación folclorica Cantareiras Arco da Vella y Asociación Cultural de Música y cuerda Coro Ondas da Ría.
Tras el festival de ayer, la plaza tenía previsto acoger el show de Broken Peach Nadal y después Dj Sandra Nufi y Dj Carlitos.
