Meira prioriza la humanización de la calle Manuel Duarte

REDACCIÓN

Moaña

Vecinos de de Meira priorizaron, en el consello vecinal convocado por el Concello para elaborar los presupuestos de 2026, la humanización de la calle Manuel Duarte, que incluye el camino a la iglesia y el camino al cementerio, con un presupuesto de 315.580 euros. En 2025 se priorizó la humanización de la rúa de la Praia que se va a licitar ahora tras obtener el Concello la concesión de Costas.

