La actuación del grupo local Mediarea ayer, en el Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela» había suscitado mucha expectación. Este cuarteto de música tradicional de O Morrazo , formado por Rodri Martínez, Gael Pérez, Zé Pumar y Luis Malvido, sacaba su segundo álbum «Virando por avante» , que se había cocinado en los fogones musicales de Ibán Pérez, en O Hío. así que había mucha gente pendiente de su nuevo trabajo. No pareció defraudar, a tenor por los aplausos y por la entrada que generó su actuación, con nuevos estilos musicales y con el «Pasodobre da Confederasión « como referencia. Un himno a la resistencia contra el turismo masivo, que O Hío sufre en sus propias carnes.

Mediarea da el relevo a la Orquesta Clásica

Había cierto vértigo a esta presentación, tan anunciada por otra parte. El grupo mostró una profesionalidad exquisita, supo mostrar sus muchas capacidades instrumentales y se mostró transversal en su sonido y también en sus adeptos. El presentado ayer fue un disco diferente en muchas cosas al primero de Mediarea, «Sebo de Ghirllo», más vocal y lleno de una intensidad que fue capaz de transmitir al público que asistió ayer al Auditorio Municipal de Cangas.

Mediarea da relevo a la Orquesta Clásica de Vigo en el tradicional concierto de Navidad, que se celebrará mañana lunes, a las 20.00 horas. Las entradas se podrán conseguir de forma anticipada en «ataquilla.com» o el mismo día en el Auditorio Municipal, dos horas antes de comenzar el concierto que dirigirá Manuel Martínez Álvarez-Nava, que lleva con la formación desde su fundación en el año 1984. Es el concierto clásico de Navidad en Cangas, al que cada año acude más público.