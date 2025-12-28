Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mediarea da el relevo a la Orquesta Clásica

Elc uarteto de música tradicional cumplió con las expectavivas en la presentación de su segundo disco

Arriba, concierto de Mediarea. Abajo, imagen de archivo de la Orquesta Clásica de Vigo. | G.N.

Juan Calvo

Cangas

La actuación del grupo local Mediarea ayer, en el Auditorio Municipal «Xosé Manuel Pazos Varela» había suscitado mucha expectación. Este cuarteto de música tradicional de O Morrazo , formado por Rodri Martínez, Gael Pérez, Zé Pumar y Luis Malvido, sacaba su segundo álbum «Virando por avante» , que se había cocinado en los fogones musicales de Ibán Pérez, en O Hío. así que había mucha gente pendiente de su nuevo trabajo. No pareció defraudar, a tenor por los aplausos y por la entrada que generó su actuación, con nuevos estilos musicales y con el «Pasodobre da Confederasión « como referencia. Un himno a la resistencia contra el turismo masivo, que O Hío sufre en sus propias carnes.

Había cierto vértigo a esta presentación, tan anunciada por otra parte. El grupo mostró una profesionalidad exquisita, supo mostrar sus muchas capacidades instrumentales y se mostró transversal en su sonido y también en sus adeptos. El presentado ayer fue un disco diferente en muchas cosas al primero de Mediarea, «Sebo de Ghirllo», más vocal y lleno de una intensidad que fue capaz de transmitir al público que asistió ayer al Auditorio Municipal de Cangas.

Mediarea da relevo a la Orquesta Clásica de Vigo en el tradicional concierto de Navidad, que se celebrará mañana lunes, a las 20.00 horas. Las entradas se podrán conseguir de forma anticipada en «ataquilla.com» o el mismo día en el Auditorio Municipal, dos horas antes de comenzar el concierto que dirigirá Manuel Martínez Álvarez-Nava, que lleva con la formación desde su fundación en el año 1984. Es el concierto clásico de Navidad en Cangas, al que cada año acude más público.

