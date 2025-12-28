El juzgado vuelve a reclamar al Concello un proyecto de derribo del edificio Noria 4

La pesadilla de cualquier gobierno de Cangas regresa, y lo hace en plenas navidades. Desde el juzgado de Pontevedra que lleva la causa de la infracción urbanística del edificio Noria 4, se vuelve a reclamar al Concello de Cangas que proceda a proponer un plan de actuación y a presentar garantías suficientes para responder al pago de las indemnizaciones que se deban a terceros de buena fe, con la advertencia, otra vez, de multas coercitivas, como ya ocurrió en 2023. En mayo de ese mismo año, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso de casación presentado por el Concello de Cangas y lo condenaba a pagar las costas a aquellos que se opusieron al mismo: los hermanos Lovera Núñez. Estas personas son las que abrieron el proceso judicial. La decisión del Supremo obliga a cumplir lo ordenando por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en su auto de 31 de enero de 2022, que requería al Concello, en la persona del alcalde presidente, para que propusiera un plan de actuación en un plazo de dos meses y a presentar las garantías antes mencionadas.

A pesar de que a lo largo de estos dos últimos años hubo negociaciones, reuniones de propietarios con el Concello y también propuestas a los demandantes con la intención de llegar a un acuerdo y evitar el derribo de un edificio de 6 plantas en el que viven 60 familias, judicialmente nada ha cambiado. No lo hizo ni tan siquiera una modificación puntual de las Normas Subsidiarias que se tramita en la Xunta de Galicia y que podría cambiar la suerte de este edificio y del Noria 2, aunque no es el objetivo que persigue tanto gobierno local como oposición en la modificación puntual número 15 de las Normas Subsidiarias. En el cambio lo que se persigue es realizar pequeñas modificaciones que permitan adaptarse a las necesidades para el debido impulso urbanístico del Concello. Entre los cambios que se proponen figura clarificar el régimen de aplicación a las edificaciones existentes que resulten parcialmente incompatibles con determinaciones de las Normas Subsidiarias, eliminar la conservación del aprovechamiento y se incorpora una nueva ordenanza de situación de las edificaciones prexistentes, en las que se define como detalle todas las obra que se puedan acometer, entre otros cambios. Esta modificación puntual aún está en trámite en la Xunta, que rechazó realizar el estudio de impacto ambiental de la modificación porque los técnicos consideran que no es necesario. Eso fue en el pasado mes de octubre.

Hace ya diez años, en el mandato de José Enrique Sotelo (PP), en el que era concejal de Urbanismo Rafael Soliño (PP), también debido a la petición de ejecución de sentencia por parte de los demandantes, el Concello realizó dos presupuestos de demolición, uno para Noria 4 y otro para Noria 2, que suponían, ya para aquel entonces, la friolera cantidad de 1,3 millones de euros. Para Noria 4, la cantidad de 775.623, 88 euros y para Noria 2, 2.524.048 euros. No hay que olvidar que es el Concello quien debe sufragar el coste. A esas cantidades hay que añadir la subida de los costes de los materiales y de la mano de obra, por lo que bien se podría estar hablando de un cantidad cercana a los 2 millones de euros, sumando el derribo.

También se volvieron a anunciar multas coercitivas contra la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que se sitúan entre los 100 y los 1.500 euros. Además, se da la casualidad de que el Concello se ve en la obligación de contratar a un abogado para que lo represente en esta causa. Y esto es así porque el gabinete jurídico que ganó el concurso del Concello en una época anterior fue abogado defensor de los dueños de los pisos de Noria 4, por lo que hay incompatibilidad.

Así que ahora mismo la situación vuelve a estar como al principio, con un Concello que tiene que apurarse a presentar un proyecto de demolición y garantías para los compradores de buena fe, con todo lo que eso supone, y con unos propietarios que esperan encontrar soluciones para no marcharse de sus pisos.