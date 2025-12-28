Despedida anticipada del año con la San Silvestre

El Club Galaicas Bueu despedirá hoy el año de forma anticipada con una nueva edición de la Carrera San Silvestre Bye Bye 2025, que se desarrollará esta tarde con la presencia esperada de más de 400 corredores, entre la carrera en sí y la andaina.

La prueba saldrá a las 18 horas desde la carpa de As Lagoas, donde previamente (a partir de las 17 horas) habrá una clase de zumba. Los atletas recorrerán As Lagoas, Ramón Bares, Ramal dos Galos, Eduardo Vincenti, Montero Ríos, Kairel y entrarán en la Praza Massó, donde pasarán por los diferentes elementos luminosos navideños. Luego emprenderán camino de regreso para entrar por Eduardo Vincenti y José María Estévez de nuevo en As Lagoas. En total serán 3,4 kilómetros.

A la finalización de la prueba se hará una chocolatada con churros abierta al público, además de una serie de reconocimientos a los participantes de mayor y menor edad, al equipo más numeroso, al grupo más animado y al mejor disfraz individual. Hoy también se celebrará el concierto de navidad de la Banda de Música de Bueu a partir de las 20 horas en el Centro Social do Mar.

Mientras, ayer también se celebraron varios actos dentro de la programación de Nadal del Concello de Bueu. Así, el astillero de Purro acogió con la colaboración de la AV Banda do Río un obradoiro y concurso gastronómico, que consistió en la elaboración de platos típicos como la torta de roxóns y las sopas de Nadal, que fueron degustados después. Y en la vertiente más deportiva y mental la piscina acogió el Torneo de Nadal del Club de Xadrez Bueu.