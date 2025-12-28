El concello alquila un coche en Lugo para la Policía Local

La Policía Local de Bueu vuelve a trabajar desde ayer con dos vehículos después de que el Concello procediese a alquilar un coche policial rotulado y completamente equipado en una empresa de autorenting ubicada en Lugo. El concejal Celso Dopazo y el jefe del cuerpo buenense, Benito Pouso, fueron los encargados de recoger el vehículo, que llegó en la noche del viernes a Bueu y que ayer mismo entró en servicio. Se trata de un Kia Sportage con la serigrafía de las policías locales de Galicia y con todos los elementos reglamentarios que se une al otro coche adquirido por el concello en los últimos días, un Nissan Qashqai que ya se encontraba en funcionamiento pero que está pendiente de ser rotulado.

El regidor buenense, Félix Juncal, manifestó que la Policía Local «ya era conocedora de los pasos que estaba dando el gobierno local» para resolver la anómala situación vivida en el parque móvil policial desde el pasado día 10, cuando los dos vehículos actuales quedaron inutilizados al no haber superado con éxito la Inspección Técnica de Vehículos. Fue entonces, señala el alcalde, cuando el gobierno local localizó este primer vehículo, que comenzó a operar el lunes aunque sin serigrafiar. Ahora se regresa a la normalidad con este segundo, en régimen de alquiler. En paralelo, los agentes buenenses han expresado sus críticas al gobierno buenense por lo que consideran «años de inacción municipal» y «reiterados compromisos incumplidos».

Juncal defiende que el gobierno municipal ya estaba dando pasos desde hace tiempo para la renovación del parque móvil policial «una vez los dos vehículos de los que disponíamos estaban averiados de forma recurrente en los últimos meses». Será ahora cuando el concello deba valorar si le compensa o no acometer una reparación de los mismos, decisión que se adoptará una vez desde el taller se les remita el presupuesto estimado de reparación.

En todo caso, la intención del ejecutivo buenense es, tal y como anunció en días pasados, proceder a poner en marcha a principios del año próximo el expediente de contratación por renting de dos nuevos coches para la Policía Local, renovando de este modo sus medios.