Comienzan las obras de O Gatañal cuya fachada pasará a tener color azul

Tal y como había anunciado las concejalías de Obras y de Deportes, que dirigen los socialistas, Sagrario Martínez y Eugenio González, comenzaron esta semana las obras de reforma integral de O Gatañal, que tienen un plazo de 10 meses de ejecución. Estaba previsto trabajaran tres día esta semana y tres la siguiente, en medio de estas fechas de vacaciones de Navidad, y efectivamente la empresa adjudicataria entró ya en el pabellón de O Gatañal e inició las obras por la zona de baños y vestuarios, conforme estaba programado, con el propósito de permitir al club de Balonmano Frigoríficos Morrazo continuar con el uso del pabellón para su competición en la liga Asobal.

Obras en los baños del pabellón de O Gatañal. | Gonzalo Núñez

Llama la atención del proyecto el cambio de color de la fachada. Sus bloques de cemento serán revestidos con una chapa de color azul; la chapa para evitar las humedades internas y el color azul, porque es el color del club. De hecho, en el proyecto se hace mención que para solventar el hecho de que es una fachada sin aislamiento ni revestimiento, donde se aprecian filtraciones de agua y humedad por condensación, se realizará una nueva envolvente el edificio, incorporando un aislamiento térmico al cerramiento. «Como complemento a esta actuación sobre la fachada del edificio se propone una actuación estética que mejore sustancialmente la imagen e integración del edifico en el entorno, asociando los valores de sostenibilidad, estética e inclusión en la actuación a llevar a cabo en el edificio. Las obras incluirán también impermeabilización de la estructura, aislamiento con paneles de aluminio, sustitución de puertas y ventanas, aire acondicionado con bomba de calor, nuevo ascensor y un sistema de iluminación adaptado a las exigencias de la Liga Asobal.

También hay mejoras como el propio marcador, pavimentación de la zona que rodea al pabellón, así como el aparcamiento y nuevas farolas externas.