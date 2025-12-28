Por el camino que me lleva a Belén en Cangas

Este año no hay certamen de belenes en el Concello de Cangas, una iniciativa municipal que animaba a los centros educativos a presentar propuestas originales, pero los nacimientos siguen siendo parte fundamental de la Navidad en la localidad, en donde el vecino Francisco Martínez sigue con la tradición familiar, que ya cumple 74 años, de montar un espectacular belén en el bajo de la vivienda de su casa en la calle Berbetaña en el casco histórico.

El pesebre en la excolegiata de Cangas. / Fdv

Hasta el belén de Francisco Martínez fueron ayer los niños que participan en el campamento «Enredos de Nadal» de la Concellería de Xuventude de Cangas, en el que participan 47 niños, de entre 3 y 12 años de edad, y que incluye actividades relacionadas con la educación y el tiempo libre en estas vacaciones de Navidad.

Una de las actividades fue la visita ayer a este belén, de 20 metros cuadrados de superficie y con 180 figuras, que este año está más orientado hacia el paisaje de montaña y en donde sobresale, y es novedad, el palacio de Herodes, que ha realizado el propio belenista cangués. Los niños se agolpaban en el pequeño bajo de la vivienda para no perder detalle de las escenas de este nacimiento que sigue teniendo noche y día, sonidos y en donde canta el gallo.

El día 31, los niños del campamento realizarán su propia y especial despedida del año, a las 12:00 en el palco de la música de la alameda y el día 2 de enero a las 11:30, visitarán al paje real en el Concello.

Desde la Cofradía de la Misericordia también ponen el foco en el belén artístico que se instala en la excolegiata de Cangas «una manifestación profundamente arraigada en la vida religiosa y cultural de la villa y uno de los símbolos más representativos de la Navidad canguesa».

El pesebre ha sido dispuesto en la nave derecha del templo junto al altar del Carmen y en la escena se encuentran las imágenes de la Virgen del Rosario, titular de la antiquísima cofradía homónima ya desaparecida, y de San José, patrono de la Cofradía de la Misericordia. Desde el día de la Navidad ya se ve al niño Jesús.

La cofradía de la Misericordia añade que desde hace más de un siglo, Cangas mantiene viva la costumbre de representar el nacimiento de Cristo mediante imágenes de la Sagrada Familia, en una tradición que se entronca con el origen franciscano del belén, inspirado por San Francisco de Asís, quien en el siglo XIII recreó por primera vez el misterio del Nacimiento tras su peregrinación a Tierra Santa, con el deseo de devolver a la Navidad su auténtico significado.

El belén de la excolegiata destaca por su cuidada disposición y el valor de las imágenes, además de por su papel como eje central de las celebraciones navideñas. Se convierte cada año en un punto de encuentro para fieles, vecinos y visitantes.

Desde la cofradía reconocen que más allá del ámbito de la parroquia, el belenismo forma parte de la vida cotidiana de numerosas familias de Cangas que, junto al árbol de Navidad, instalan un belén doméstico, en una costumbre heredada de generación en generación.

Hay iniciativas que fomentan este belenismo, y además del nacimiento de Francisco Martínez en la calle Berbetaña, de corte tradicional y ambientado en la Judea del siglo I, está el otro que instala Lola Menduíña en San Cibrán de Aldán, en donde la escena bíblica se mezcla con paisajes de O Morrazo.

El belén, aunque sin certamen municipal, sigue marcando el espíritu de la Navidad en Cangas.