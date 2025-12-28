Bueu estudia abrir As Lagoas al centro con la reforma del aparcamiento del Virxe Milagrosa

Integrar la urbanización de As Lagoas en el entramado urbano de Bueu y generar un nexo de unión entre dos de las actuaciones más importantes que afronta el municipio en un futuro más inmediato, la creación del parque Urbano Lugrís y la reforma de la calle Pazos Fontenla. Esa es la ambiciosa idea que el Concello de Bueu ha colocado encima de la mesa y que pretende llevar a cabo a través de la adquisición de la parcela contigua al colegio Virxe Milagrosa, que actualmente es utilizada como aparcamiento. El gobierno local estudia la compra de esos terrenos para que sirvan de acceso natural a As Lagoas en lo que ha venido a calificar como «la guinda» de las actuaciones previstas.

El solar, lindante con las calles Pazos Fontenla y Johán Carballeira, ocupa una superficie de 1.110 metros cuadrados y está considerado como reserva de zona verde dentro del Plan Xeral de Ordenación Municipal. «Ahora mismo es un espacio ‘sucio’, sin ningún tipo de diseño y la intención que tenemos es la de convertirlo en un espacio urbano que sirva de complemento al resto», resume el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva. Lo cierto es que una vez finalice la promoción de Inmoglaciar en el centro de As Lagoas –prevista para la primavera del año próximo– y se ejecuten tanto las obras del parque Urbano Lugrís como las de Pazos Fontenla, quedaría como único elemento sin reformas en la zona.

"Puerta de entrada al nuevo parque"

Así pues, el deseo que expresa el ejecutivo de Félix Juncal es el de que esos terrenos sirvan de puerta de entrada al nuevo parque y conecte esa zona con la renovada Pazos Fontenla. La idea es poder habilitar una escalinata tendida para llegar hasta las zonas verdes y complementar ese acceso con algún elemento adicional. Pero más que de realizar una gran actuación se trataría de integrar ese espacio de modo armónico con el resto del conjunto. «Hay que eliminar ese muro, esa barrera natural, porque esa debe ser la entrada natural a un lugar emblemático como As Lagoas, y como tal ese espacio deberá ser renovado con otro diseño», explica Villanueva.

El alcalde buenense. Félix Juncal, destaca las posibilidades que ofrece un solar «situado en una zona absolutamente central en cuanto a la movilidad y la accesibilidad urbana. Es un espacio público con una enorme actividad y nuestra intención es mejorarlo». La primera gestión que debe afrontar el concello en caso de optar por intentar la compra de los terrenos es de la localizar a sus propietarios. El solar, apuntan desde el concello, fue embargado en su momento por los extrabajadores de Massó cuando cerró la empresa. Se calificó como zona verde y desde hace años se ha venido utilizando como zona de estacionamiento con un mínimo mantenimiento.