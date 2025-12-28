Azpeitia expone en A Capela sus creaciones «Onde a pintura me leva»

La Capela do Hospital de Cangas acoge hoy el último día de la exposición del artista vigués José Antonio González Azpeitia, que abrió durante este fin de semana y en la que se pueden ver sus creaciones artísticas, pintura al óleo y acrílica, bajo el título que bien resume su pasión por el arte: «Onde a pintura me leva».

Su obra está influenciada por el expresionismo abstracto con una marcada inclinación al automatismo psíquico. Sus obras son reflejo de su ser interior, un autorretrato emocional y espiritual y considera la pintura como una necesidad vital, un medio para exteriorizar sus vivencias, pensamientos y sentimientos. La exposición pudo verse ayer en una tarde animada con programación de Nadal, con pasacalles de María Soliña y panxoliñas en el espacio de Nadal de la plaza.