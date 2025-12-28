Arden dos vehículos junto al cementerio de Cangas
El fuego empezó en una furgoneta y un tercero resultó afectado
Estaban estacionados en el aparcamiento público de Altamira
En la fría madrugada de este domingo, el fuego fue protagonista en Cangas. Dos coches completamente calcinados y un tercero afectado es el saldo de un incendio que comenzó a alrededor de las tres de la madrugada en una furgoneta estacionada en el aparcamiento público de Altamira, en una zona próxima a la entrada trasera al cementerio municipal.
Al punto acudieron en un primer momento la Policía Local y el Grupo de Emergencias de Protección Civil que comprobaron que el fuego en la furgoneta Vollkswagen se había trasladado a un segundo coche al lado y que ya estaba a punto de alcanzar a un tercero. Emergencias trató de sofocar el incendio del segundo coche para impedir que se propagara al tercero y se consiguió parcialmente.
Los tres coches estaban aparcados en batería en una distancia de entre 40 y 50 centímetros. Los bomberos también acudieron pero cuando llegaron el fuego ya estaba controlado y su trabajo consistió en enfriar los vehículos y arrojar espuma sobre ellos.
Se desconocen las causas del incendio y se descarta que el fuego se hubiera iniciado en un contenedor en las inmediaciones, ya que no estaba quemada la basura.
