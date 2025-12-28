Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arden dos vehículos junto al cementerio de Cangas

El fuego empezó en una furgoneta y un tercero resultó afectado

Estaban estacionados en el aparcamiento público de Altamira

Incendio de los dos vehículos en el aparcamiento de Altamira en Cangas.

Incendio de los dos vehículos en el aparcamiento de Altamira en Cangas. / Fdv

Juan Calvo

En la fría madrugada de este domingo, el fuego fue protagonista en Cangas. Dos coches completamente calcinados y un tercero afectado es el saldo de un incendio que comenzó a alrededor de las tres de la madrugada en una furgoneta estacionada en el aparcamiento público de Altamira, en una zona próxima a la entrada trasera al cementerio municipal.

Al punto acudieron en un primer momento la Policía Local y el Grupo de Emergencias de Protección Civil que comprobaron que el fuego en la furgoneta Vollkswagen se había trasladado a un segundo coche al lado y que ya estaba a punto de alcanzar a un tercero. Emergencias trató de sofocar el incendio del segundo coche para impedir que se propagara al tercero y se consiguió parcialmente.

Estado en el que quedaron los vehículos

Estado en el que quedaron los vehículos. / Fdv

Los tres coches estaban aparcados en batería en una distancia de entre 40 y 50 centímetros. Los bomberos también acudieron pero cuando llegaron el fuego ya estaba controlado y su trabajo consistió en enfriar los vehículos y arrojar espuma sobre ellos.

Se desconocen las causas del incendio y se descarta que el fuego se hubiera iniciado en un contenedor en las inmediaciones, ya que no estaba quemada la basura.

