Rodríguez critica que el BNG rechace su moción de suelo para vivienda

El portavoz del PSOE de Moaña, Mario Rodríguez, denuncia que el gobierno del BNG utiliza la vivienda pública como herramienta de propaganda, mientras rechaza las «únicas» medidas capaces de solucionar de manera real el problema de la falta de vivienda en el municipio. Recuerda que el PSOE presentó una moción en el último pleno del día 23 para que el Concello compre terreno y lo ponga a disposición de la administración competente para construir 200 viviendas protegidas, pero añade que la respuesta del BNG fue votar en contra y seguir apostando por anuncios y reclamaciones que llevan años sin dar resultado, en alusión al acto con el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ante el terreno de A Xunqueira A2. Rodríguez critica que el gobierno saca fotos pidiendo cesiones que nunca llegan y «está dispuesto a endeudar a los vecinos con cerca de 8 millones de euros para construir solo 10 viviendas en el edificio que albergará el auditorio.