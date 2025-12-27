La Policía de Bueu denuncia «años de inacción municipal» y reclama medios

La plantilla de la Policía Local de Bueu ha reclamado la dotación «inmediata y efectiva» de medios para desarrollar su labor y ha denunciado «años de inacción municipal y de reiterados compromisos incumplidos» que han derivado en la situación actual, con los dos vehículos averiados y la utilización de emergencia de uno nuevo sin rotular.

Los agentes aseguran llevar años denunciando las «graves deficiencias» en medios materiales, en especial en el estado de los vehículos, «que acumulaban averías constantes y un deterioro progresivo». Recuerdan que en mayo de 2023 se les comprometió por parte del alcalde buenense, Félix Juncal, la adquisición de un nuevo coche, así como la construcción de una nueva sede para la Policía y la implantación de la Guardia Civil en Bueu. En noviembre de ese mismo año hubo una nueva reunión «en la que se aseguró que durante 2024 se adquirirían dos vehículos policiales y se reformaría completamente la actual sede policial», además de reiterar la «inminente llegada de la Guardia Civil al municipio».

Vehículos inoperativos desde el día 10

Lejos de mejorar, señalan, la situación de los vehículos «se mantuvo igual o incluso peor, con un mantenimiento mínimo orientado exclusivamente a intentar superar la ITV». Señalan que las averías fueron comunicadas al responsable policial sin actual y finalmente, el pasado día 10, «la ITV detectó anomalías graves en ambos vehículos, quedando totalmente inoperativos».

La situación, relatan, hizo que la Policía Local buenense tuviese que prestar servicio durante varios días sin vehículos, «limitando su actuación al casco urbano y realizando los desplazamientos a pie», con un «incremento inaceptable de los tiempos de respuesta». El día 22, apuntan, el concello dotó temporalmente a la Policía de un coche «que carece de rotulación, dispositivos ópticos y acústicos, emisora de radio y demás elementos básicos», por lo que califican la medida de «insuficiente, improvisada e inadecuada, y no supone una solución real».

Afirman que el malestar «en la totalidad de la plantilla policial es absoluto. La plantilla no reclama privilegios ni mejoras extraordinarias, sino los medios mínimos e imprescindibles». Sentencian diciendo que «son imprescindibles medidas inmediatas y efectivas, más allá de anuncios futuros o soluciones provisionales, para garantizar la seguridad ciudadana y el funcionamiento del servicio».