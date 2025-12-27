Pescadores deportivos de Morrazo, en TVE
Pescadores de Morrazo protagonizan un episodio de «Jara y Sedal» que se emite en el segundo canal de TVE desde A Costa da Vela. Podrá verse hoy, a las 14.00 horas, y el capítulo está dedicado a la pesca deportiva de la lubina en los acantilados de A Costa da Vela. Entre los participantes aparece Paco del Río, pescador deportivo y miembro del PSOE moañés.
