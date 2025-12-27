Palomas, de terraceo en Bueu.

Estas aves cambiaron sus costumbres para adaptarse a las de los humanos. Por eso están a nuestro lado cuando vamos a tomar el aparitivo en una terraza o cuando las descubrirmos esperando por un gesto nuestro cuando nos sentamos en un banco de una alameda cualquiera. ¿Se dan cuenta que ahora ya no hay gorriones?

Los heridos de la paz navideña

Los Concellos de Morrazo parecía campos después de una batalla. Apenas había trabajadores, y los que estaban iban repasando las bajas dejadas por la paz navideña, muchos heridos por las opíparas comidas y cenas, otros por el ajuste vacacional, que este año da para viajar lejos gracias a tanto puente, casi acueducto, con el que nos encontramos en el calendario. No había ruido y, por ejemplo, en Cangas, se escuchaban los sonidos mal criados de un ordenador que se queja, de un teléfono que interrumpe la quietud. Eso sí, aquí había políticos laborando, incluso conserjes dispuestos a felicitar la Navidad.

De las cartas de amor a la novela negra

En vez de «Cartas de Amor», que tienen como objetivo celebrar el cursi día de San Valentín, apostamos por un certamen diferente, como uno de novela negra, de ciencia ficción, de novela histórica que sea obligatorio presentar 200 páginas, con el fin de dejar sin armas a la Inteligencia Artificial. Seguro que tendría mayor repercusión, sobre todo si está bien dotado económicamente.