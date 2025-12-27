O Morrazo figura entre las diez comarcas gallegas con mayor PIB

Con un producto interior bruto (PIB) de 1.542 millones de euros, O Morrazo se cuela entre las diez comarcas de Galicia que más aporta a este indicador de crecimiento económico, fortaleza laboral y también de bienestar social en la comunidad, con una fuerte especialización productiva en hostelería. Aporta un 2.0% al PIB de Galicia, según los últimos datos que publicar el Instituto Galego de Estadística (IGE), con cifras de 2023, en los que Morrazo aumenta su PIB en un 5% con respecto a 2022.

De los cuatro municipios que forman la comarca, incluyendo también a Marín, es este último municipio el que arroja mayor PIB con 559.174.000 euros, le sigue Cangas con 452.070.000; Moaña, con 314.037.000 y Bueu, con 217.603.000. Este municipio, que es el que arroja menor cifra de los cuatro, es el único, sin embargo, que aparece en el desglose que realiza el IGE de los 15 concellos de más de 5.000 habitantes con mayor peso en los sectores primario, industria, construcción y servicios y es en construcción en donde Bueu figura en el puesto número doce. Aporta al valor engadido bruto (VEB) de este sector al PIB gallego en un 10,9%. Oleiros es el municipio con más porcentaje de contribución en este sector, con un 17,9%, seguido de Sanxenxo (17,2), Miño, Brión, Meaño, Bergondo, Carballo, Cambre, Oza-Cesures, Culleredo, Ames y después de Bueu, cierran la tabla de los 15 municipios los de Sada, Coristanco y Cerdedo-Cotobade. En la lista del VEG del sector primario sólo constan de la provincia los municipios de Silleda, Lalín y Vila de Cruces y está encabezado por Cospeito (Lugo); en el de la industria lo lidera Padrón y le siguen As Pontes, Valga, Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas, Ribadumia, O Porriño, Cerceda, Ponte Caldelas, A Pobra do Caramiñal, Carral, Fene, Mugardos, Caldas de Reis y Cee; y en servicios, lo lidera Santiago, seguido por Betanzos, Arteixo, Baiona, Pontevedra. Ferrol, A Coruña, Lugo, Ourense, Soutomaior, Monforte, Ames, Sada, Barbadás y Poio.

La principal comarca de Galicia en generación de PIB es A Coruña, con 15.924 millones de euros (20,7%), seguida de Vigo con 15.578 millones (17,6%), Santiago con 6.221 (8,1%), Ourense con 4.243 (5,5%), Ferrol con 3.687 (4,8%), Lugo con 3.610 (4,7%), Pontevedra con 3.341 (4,3%), O Salnés con 2.439 (3,2%) y después de O Morrazo (1.542 millones) cierra la lista de diez comarcas la de Barbanza con 1.401 (1,8%).

La estadística también recoge el PIB por habitante, en donde la media comarcal es de 18.877 euros, con un incremento de más de 4.000 euros desde el inicio de la serie histórica del IGE que arranca en el año 2010, aunque lejos de los algo más de 30.000 de media en Galicia, los 30.968 de España o los 38.000 de Europa, a fecha de 2023. Con respecto al año anterior de 2022, el PIB por habitante se incrementó en unos 1.000 euros en O Morrazo. Por municipios, Cangas tiene un PIB por habitante de 16.950 euros; Moaña, de 16.312; Bueu, de 18.877 y Marín de 23.345 euros.

Cangas tenía un PIB por habitante en 2010 de 12.429; bajó a 11.799 en 2012, creció a 11.941 en 2014 y a 12.668 en 2016. Ahí dio el salto a 14.202 en 2018 para bajar a 13.337 en 2020, en el año de la pandemia y encadenar subidas hasta los 16.930 del año de la estadística.

Moaña también experimenta similares altas y bajas. En 2010 tenía un PIB por habitante de 12-756 euros, bajó hasta 2016 y ahí empezó a subir a 13.175 en 2018, 13.824 en 2021; 15.317 en 2022 y hasta los 16.312 de 2023. Por lo que respecta a Bueu, es el municipio que tiene mayor PIB por habitante, también es cierto que es el municipio con menos población. En 2010 tenía 12.762, bajó de esa cifra hasta 2016 y empezó a remontar con 14.161 en 2018, pero el año de la pandemia en 2020 lo dejó en 12.740, si bien remontó como los otros municipios, a 14.505 en 2021, subió a 17.034 en 2022 y continuó el crecimiento en 2023 a los 18.397. En Marín, la subida fue de 18.022 de 2010 a 18.726 en 2016 para saltar a 20.519 en 2018, bajar a 18.446 en 2020 y remontar desde los 20.377 de 2021 a los 23.345 de 2023.