Moaña registró 63 avisos este año por caballos en las carreteras

La concejala de Medio Ambiente de Moaña, Dolores Chapela,a segura que por el momento no han recibido la comunicación que desde la jefatura provincial de Medio Rural llegó al Concello de Cangas para que se adopten medidas ante la preocupación de la Guardia Civil por la presencia de caballos de monte en la Autovía do Morrazo AG-46, ña carretera Moaña-Marín (PO-313) y la EP 1003 (carretera Rodeira-Boubeta) en Coiro, que en algunos casos se ha traducido en accidentes de tráfico. Uno de los últimos accidentes se registró en la PO-313 en Moaña. El municipio tiene un importante problema con los caballos de monte que llegan hasta las carreteras, sobretodo a esta PO-313, y para cuya retirada se movilizan tanto Policía Local como Protección Civil.

La agrupación de voluntarios de Protección Civil confirma que en este año recibieron 63 avisos por presencia de caballos, todos ellos en la PO-313 y que al margen de estos también hubo otros que atendió la Policía Local y Guardia Civil..

En el escrito de Medio Rural se recuerda que compete a los Concellos la captura de los animales que deambulen por las zonas no autorizadas así como su costodia hasta la identificación del propietario y su devolución o sacrificio. Dolores Chapela asegura que en Moaña recogen los caballos cuando sufren atropellos, a menos que se identifique al propietario y se haga cargo del animal. Añade que los que están sin identificar los recoge el Concello a través de la empresa Gesuga, aunque desde que ella está, nunca actuó porque acabó apareciendo el propietario.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), muestra su sorpresa por las condiciones que exige la Consellería de Medio Rural a los concellos, que les obliga a hacerse cargo de los caballos que salen a la carretera cuando son capturados. El edil es contrario a esta normativa, que, dice, vuelve a cargar a los concellos con competencia que no le son propias. Además, manifiesta que los concellos no disponen de un lugar apropiado para hacerse cargo de los caballos y que hacerse con una instalación de este tipo supondría un gran desembolso económico para los concellos. El concejal nacionalista tampoco entiende por qué la Consellería de Medio Rural considera que no se pueden vallar las carreteras en las que se acostumbra a haber una mayor presencia de caballos, igual que se hace en la autovía de Morrazo.

En el escrito de Medio Rural, informa que cn el registro de explotaciones de la Dirección Xeral de Producción, Industrias e Calidade Agroalimentaria sólo consta una de ganado equino en O Morrazo. Se trata de la Asociación Cabalar Monte Gagán, con un censo de 66 reses e innumerables propietarios (no hay censo) que tienen entre una y varias reses. También informa del pastoreo en las comunidades de montes. Sólo dos (Coiro y Domaio) lo tienen prohibido -la de Coiro inscrito en el registro y la de Domaio, no- Los comuneros de Moaña no tienen regulado el pastoreo, los de Meira sí pero para caprino y solo los de Santo Tomé de Piñeiro tienen regulado el pastoreo para caballos en una superficie de 74,52 hectáreas, pero en Medio Rural dicen que no son suficientes para cubrir las necesidades de 66 reses, que deambulan. De todas formas, aclaran que esta Comunidad no es titular de la explotación y, por lo tanto, no es responsable de los daños causados por los animales fuera de la zona de pasto.