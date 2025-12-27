Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El «Mar Verde» , ya en la Marina de Meira

El «Mar Verde» , ya en la Marina de Meira | GONZALO NÚÑEZ

El varadero Marina Meira ya tiene en sus instalaciones, en el muelle de esta parroquia de Moaña, el barco bateeiro «Mar Verde» que se había hundido hace una semana en el muelle de A Mosqueira y que fue reflotado esta semana para su reparación.

