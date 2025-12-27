La fuente de la Alameda Nueva volverá a lucir

La fuente de la Alameda Nueva volverá a iluminarse de colores. Con los 6.000 euros de un plan provincial, el Concello de Cangas decidió recuperar la ya veterana fuente, dotarla de un sistema cibernético que va a permitir lucir con numerosos colores. Es una de las obras, curiosamente, más solicitadas, pero su fragilidad es elevada. Hay que recordar que el último concejal que apostó por arreglar la fuente de la Alameda Nueva fue el fallecido Nardo Faro Lagoa, cuando regresó a la corporación, en el año 2011. Lo consiguió, pero no tardó mucho en estropearse. Esa es la preocupación del actual gobierno local: ser capaces de mantenerla bien durante tiempo.