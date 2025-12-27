Etelvino Vázquez viaja al norte 40 años después
Subtítulo Norte cuerpo 16, interlineado 19 información general
Cangas
El actor, director y dramaturgo asturiano Etelvino Vázquez regresó ayer a Cangas, a su segunda patria teatral en donde creció con Teatro de Ningures, con Casilda Alfaro y Xosé Manuel Pazos. Lo hizo para celebrar los 40 años de su compañía Teatro del Norte, con la nueva versión de aquel espectáculo que estrenaron entonces «Viaje profundo al Norte», con el que están de gira por España.
Escrita y dirigida por Etelvino Vázquez, también se subió ayer como actor al escenario del Auditorio que lleva el nombre de su gran amigo Pazos, para representar junto a Sandra Fergadi, David González y Enrique Dueñas una obra que habló de los 40 años recorridos, de la juventud y de la vejez. Cangas recordó y aplaudió a Teatro del Norte.
