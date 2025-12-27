Doce ofertas para ampliar la traída de agua en Cela
El proyecto de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta supone una inversión de 94.320 euros
REDACCIÓN
Un total de 12 empresas han presentado oferta para optar a la ejecución de las obras de ampliación de la red de abastecimiento entre Castrelo y Fonte Alta, en la parroquia de Cela. El plazo de presentación de propuestas finalizó el pasado día 24 y la siguiente cita en este proceso ya está fijada para el próximo martes, día 30, cuando se reúna la mesa de contratación para abrir los sobres con las ofertas y realizar su propuesta de adjudicación.
La obra cuenta con un presupuesto de 94.320 euros y se financiará a través de los fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. Las actuaciones permitirán extender la red de traída de aguas municipal a un grupo de viviendas situadas entre Castrelo y Fonte Alta. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de tres meses.
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Aparece hundido un mejillonero en el muelle de A Mosqueira en Moaña
- Muere un marinense cuando pescaba en aguas de A Roiba, Bueu
- Grilandas para unha despedida
- La Sala Paraíso, lugar de reencuentro
- El temporal deja a un percebeiro herido y desborda el río Bouzós
- La IA mata el concurso de cartas de amor de Cangas