Concello, Sueste y Devanceiros buscan dinamizar los astilleros

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y la edil de Patrimonio, María Ortega, retomaron ayer la actividad municipal tras la celebración de Navidad, con una reunión con las asociaciones Devanceiros do mar y Sueste, a la que fue invitada la de vecinos Praia-Seara, para trabajar conjuntamente en la programación de actividades que contribuyan a dinamizar de cara a 2026 el conjunto de carpinterías de ribeira de Seara -astilleros de Casqueiro y de Carlagho- que acaban de ser rehabilitado.

El astillero grande de Casqueiro ya acoge hasta el dia 10 de enero la exposición de maquetas de barcos y elementos del mar del colectivo Devanceiros, que está abierta todos los días, excepto los domingos, durante dos horas, de 17:00 a 19:00, y que la alcaldesa señala que está teniendo mucha afluencia de público.

El programa de actividades incluye también dar uso para el astillero de Carlagho, que se rehabilitó pero que está cerrado al público. Leticia Santos señala que el uso será de carpintería de ribeira, como estaba previsto en el proyecto. Se trata de la nave que ya utilizaba la asociación Sueste de embarcaciones tradicionales.

Desde Sueste coinciden en que hay que llevar a cabo actividades de uso común y que ya tienen previsto para el día 9, a las 20:00 horas, la presentación de la revista Nova Ardentía de la Asociación Culturmar, en el astillero grande de Casqueiro. Apuestan por actividades de tipo cultural, de restauración y participar en el programa que organiza el Concello «Coñece Moaña» con actividades para los colegios. Defienden que el astillero de Carlagho vuelva a la actividad de mantenimiento, restauración y puesta en valor de las embarcaciones tradicionales. La idea de Sueste es instalar las embarcaciones y volver a las actividades que antes se llevaban a cabo, antes del deterioro que sufrieron los astilleros, y llevar a escolares y hacer colaboraciones con Afamo o Aspamsin para que sus usuarios vean cómo se restaura y se trabajan las embarcaciones tradicionales, en combinación con las actividades que se puedan llevar a cabo en el astillero grande.