El Concello exigirá responsabilidades por el cierre del Centro Social

Pasó ya Nochebuena y Navidad y el Centro Social de Cangas permanece cerrado. Tras mirar por todas partes, tras consultar con todos los conserjes y técnicos municipales, las llaves del mismo siguen sin aparecer. Las tiene la concesionaria de la cafetería, que cerró ya a mediados de diciembre, debido a una inspección de Trabajo, según relataba la alcaldesa de Cangas y varios usuarios, pero no piensa entregarlas hasta el próximo día 3 de enero, como ya se informó en estas páginas. No se entiende que el Concello no guarde unas copias de una instalación que es de su propiedad, algo que tiene totalmente sorprendidos a los usuarios, que ven cómo pasan las fiestas y el Centro Social sigue sin abrir.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que lo intentó todo para averiguar dónde estaban las llaves, confirmaba ayer que no quedaba más remedio que esperar al día 3. Porque su idea sigue siendo la de abrir el Centro Social aunque no funcione la cafetería, que hay que sacarla a concurso. Piensa que lo que más demandan los pensionistas y jubilados es un lugar donde jugar y entablar amistad. Sacar a concurso la cafetería llevará tiempo, de ahí que se opte por esta solución con la que los usuarios también estaban de acuerdo.

El día 3, la concesionaria entregará las llaves, pero el Concello de Cangas también tiene la intención de exigir responsabilidades a la concesionaria por el cierre de centro social.