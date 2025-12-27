Los colegios de Moaña, sin vacaciones

Los alumnos de Moaña disfrutan de sus merecidas vacaciones de Navidad, pero los colegios en este municipio no han cerrado sus puertas y sus aulas siguen teniendo actividad, aunque bien diferente a la propia del curso escolar, para ser sometidas a reparaciones aprovechando la ausencia de los escolares que no regresarán hasta después de Reyes.

La edil de Ensino de Moaña, Dolores Chapela, asegura que se aprovechan estas vacaciones pra realizar pintados en las clases del colegio de Reibón, en donde están los pintores para poner todo a punto. De igual forma, desde el Concello se van a cambiar unos canalones del edificio de educación infantil que estaban rotos. Por otra parte, la concejala de Ensino señala que se ha puesto a punto la pista polideportiva exterior en el colegio de Domaio, en donde concluyeron las obras de reforma . Se trata de la pista inferior del centro que está pegada al antiguo preescolar y que estaba sufriendo hundimientos por el lado del muro exterior. La actuación consistió en un compactado de la zona y una solera de hormigón.