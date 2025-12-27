Cangas logró 5 millones en ayudas y tiene pendiente uno del Perte del ciclo del agua

Desde la Alcaldía de Cangas se quiere terminar con algunos tópicos que desde la oposición municipal se repite año tras año: que el Concello pierde numerosas subvenciones. Así que echó cuentas y puede comprobar que a través de distintos planes y subvenciones, el Concello de Cangas había acaparado cerca de 5 millones de euros. La cantidad más grande procede del Plan Extra de la Diputación (1.072.526,28 euros), fondos que servirán para llevar a a cabo las obras del entorno del centro de salud de Cangas. Le siguen en importancia los 999.999 euros que corresponden al Perte Proyecto para la mejora de la eficiencia y digitalizacion del ciclo urbano del agua del Concello de Cangas. Aunque esta cantidad figura en el listado entre interrogantes, porque aún no entró en las arcas municipales.

Salvamento de Cangas. / Gonzalo Núñez

También destacan los 242.977 del III Plan Extraordinario de Infraestructuras deportivas o los 207.603,23 euros de Convenio de la Unidad de Atención a Drogodependientes (UAD). A partir del próximo año, no irá ni un solo céntimo de las arcas municipales destinado a este centro, del que la Xunta asume su total competencia. Se incluyen también en el listado los 40.000 euros para 2025 de las viviendas de Nazaret y los 160.000 euros para 2026. La línea 1 de la Diputación Provincial+Provincia deja en Cangas 904.865,35 euros.

Obras de rehabilitación de las viviendas de Nazaret. / Gonzalo Núñez

Después hay un montón de dinero procedente de otras administraciones que el gobierno local consiguió optando a las subvenciones: 207.000 euros para proyectos de prevención de conductas adictivas, 16.602 euros de Medio Rural para fomento de empleo, 61.272 euros de subvención destinada a acciones para el impulso de la Agenda 2030 en las entidades de locales, 4.000 euros para la Escuela de Música, 12.316 de subvención Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 52.659 euros de subvenciones para comedores escolares y 50.400 euros del programa Emprega nos Concellos 2025. También se incluyen 43.424,49 euros de subvención de la Xunta de Galicia a los Concellos para la promoción de la igualdad, 35.000 euros de subvención para el mantenimiento y refuerzo de los SNL, 12.000 euros del Programa +Música de Apoyo a la programación artística en gallego en los concellos; 30.001 euros de subvención del servicio de vigilancia, rescate y salvamento, espacios acuáticos naturales e instalaciones acuáticas cubiertas; 11.992 euros de subvención para auditorías de red de saneamiento y detección de infiltrados, 14.000 euros para la Oficina de Turismo; 2.465,50 euros para la promoción del uso de la lengua gallega, 220.00 euros del Plan de la Diputación para amortización de deudas; 49.183,44 para Empleo, subvención de la Diputación, 21.767,90 de la Diputación, también, para redacción de proyectos de movilidad; 87.015,71 para Atención Temprana; 24.369,19 de Agader; 4.864 euros para la mejora de las colecciones bibliográficas y 4.013,30 euros para la dinamización de la lectura.

Dinero para el fomento de la formación y empleo

El Concello de Cangas logró 124.467 euros de subvención para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género. En cuanto a subvenciones concedidas por la Xunta de Galicia en actuación de Formación y Fomento de Emprego había concedido para el año 2026 la cantidad de 61.278,18 euros y falta todo lo que vendrá para la Escuela Taller, que en el año que termina fueron cerca de 300.000 euros. En total, desde 2023 se invirtieron 578.454, 03 euros en Cangas. El Concello consiguió de la Agencia Galega das Industrias Culturais 15.772 euros para la contratación de espectáculos, la misma cantidad que el año pasado.Desde la Alcaldía de Cangas se valora el esfuerzo que se realiza desde el Concello solicitando y consiguiendo subvenciones de diferentes organismos y que en este desglose están las conseguidas, pero se pidieron otra lista larga de subvenciones que no se alcanzaron.