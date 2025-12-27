Bueu aprueba las bases para adjudicar el plan director de Banda do Río

El Concello de Bueu ha aprobado en junta de gobierno los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación de la redacción del plan director de Banda do Río, un proyecto que se licitará a través de un procedimiento negociado sin publicidad y que recaerá –como estaba previsto– en las ganadoras del concurso de ideas para la mejora del barrio, María Fandiño y Míriam García. La idea del ejecutivo local es la de poder cerrar el proceso a principios del año próximo y que las arquitectas se pongan manos a la obra en la preparación de este documento que marcará las directrices generales para intervenir en Banda do Río, así como la secuencia temporal para ejecutar las diferentes fases de la iniciativa. El horizonte que se plantea es poder disponer del mismo durante la primavera del año próximo.

El presupuesto base de licitación asciende a los 50.903 euros IVA incluido, si bien del mismo deberán detraerse los 20.000 euros más IVA correspondientes al premio por haber ganado el concurso de ideas, por lo que el precio final del contrato será de 30.903, que serán abonados –a través de fondos propios municipales– a la única licitadora que puede concurrir, la UTE conformada por las dos arquitectas ganadoras del concurso. Eso sí, se abrirá ahora un proceso de negociación en el que desde el concello buenense se intentará reducir el plazo de presentación del documento, fijado inicialmente en los siete meses desde la firma del contrato.

Mejora de la habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y revitalización del barrio

El plan director de Banda do Río será un documento técnico «orientativo, no normativo» en el que se fijarán los criterios generales y la estrategia de actuación para la transformación del barrio. Se pretende que se haga desde un punto de vista multidisciplinar y que se actúe «no solamente en la estructura física, sobre lo construido», sino también en las dimensiones física, social, económica, ambiental o cultural, entre otras. Los objetivos fijados de inicio son la mejora y recualificación del espacio público, con una mejora de la habitabilidad y la rehabilitación de los edificios, el incremento de la accesibilidad, la mejora de la eficiencia energética y la revitalización del barrio, haciéndolo más sostenible.

El plan se estructurará en distintas fases, partiendo de un análisis y diagnosis para abordar a continuación un proyecto estratégico que tocará temas como la vivienda, el uso de energías renovables, la cultura y el patrimonio, la cohesión social o el aparcamiento, entre otros. Luego será el momento del plan de acción e intervención, en el que se marcará la hoja de ruta con las líneas de actuación, programas y proyectos. También se establecerá un programa temporal. Después, el borrador del plan director se someterá a un periodo de consulta pública para acabar elaborando un documento refundido con todas las aportaciones.

La reforma de la PO-315 incorpora ya aspectos del plan

El regidor buenense, Félix Juncal, y el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, coincidieron en señalar la importancia del paso dado para poder disponer en un plazo razonable de tiempo de «un documento marco a partir del cual irán saliendo los diferentes proyectos técnicos para ir elaborando en fases. Es una actuación integral, ambiciosa e ilusionante para transformar el barrio desde el punto de vista social, etnográfico y patrimonial». Ambos quieren poner de manifiesto que el concello ya está «cumpliendo por anticipado con algunos de los requisitos establecidos en el concurso de ideas», como sucede con la próxima renovación de la calle Pazos Fontenla (PO-315 a su paso por el centro de Bueu).

El proyecto de la misma «ya está adaptado a ese concurso de ideas, ya incorpora esas conclusiones». Juncal recuerda asimismo «la apuesta de este gobierno por la mejora de Banda do Río». En esta línea señala a los trabajos entre 2007 y 2009 para la renovación de los viales Francisco Escáneo, Alexandre Bóveda y Johan Carballeira, y también con iniciativas como «la recuperación de la carpintería de ribeira, el lavadero o la pista deportiva». El colofón podría ser, apunta el regidor, la recuperación de la playa de Banda do Río, «que pasó de estar descatalogada, fuera del censo, a tener bandera azul, un distintivo que no se pudo izar en estos dos años, pero que se trabajará para recuperar».