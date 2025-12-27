La alcaldesa: «Cartas de Amor tenía una repercusion escasa»

Lo cierto es que toda la polémica que está rodeando a la decisión del gobierno de acabar con el concurso de Cartas de Amor por culpa de la Inteligencia Artificial, que se metió de lleno en el mismo, no altera a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido. No tiene a este certamen como uno de los que consigue más adeptos, es más apunta a que ni siquiera participaban todos los colegios. Señala que estuvo bien en su momento y que ahora hay que pensar en otros concursos, sobre todo cuando el que pone su punto final está ligado al 14 de febrero. No tiene pudor en manifestar que es cierto que el uso desmedido de la IA apresuró la muerte del concurso, al detectar el jurado la gran similitud de muchas presentadas y que ahora hay que buscar otro tipo de certámenes, con más aliciente. Insiste en que el concurso Cartas de Amor tenía poca repercusión, de ahí que no entiende la polémica surgida, o sí, porque el partido que se queja del cierre de este certamen fue quien lo creó. Pero nada más, Araceli Gestido no quiere gastar más tiempo de su mandato en una polémica que considera vacía, que es algo que no le importa mucho, porque hay otras muchas cosas en el municipio si merecen su atención y su preocupación y es en ellas en las que se concentrará.