La Xunta apoya el comedor social con 130.000 euros

Arturo Parrado (centro) junto a Loli Hermelo en la visita al comedor social. | Fdv

REDACCIÓN

Cangas

El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, visitó en la mañana de Nochebuena, el comedor social de la Asociación da Caridade Santiago Apóstol, en Cangas, y puso en valor el trabajo que a lo largo del año, y en especial en estas fechas de Navidad, realiza esta entidad para atender a personas que atraviesan una situación de especial dificultad.

Parrado, que estuvo acompañado por la portavoz del PP, Dolores Hermelo, indica que la Xunta colabora en el mantenimiento de este comedor con 130.000 euros, dentro de la convocatoria de ayudas 2025-2027, con apoyo de la UE a través del programa FSE+Galicia 2021-2027. La Xunta destina a estas ayudas 21 millones de euros para 99 entidades.

